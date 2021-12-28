14:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в больнице в Светлограде. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".
В окружной администрации рассказали, что инцидент возник из-за бытового конфликта, который устроил нетрезвый сотрудник медучреждения.
"Бытовое происшествие, супруги, врачи оба. Муж нетрезвый пришел с оружием, в дверь выстрелил. Задержали, никто не пострадал", – цитирует представителя администрации ТАСС.
В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что у задержанного не было обнаружено оружия.
"Он разбрасывал по больнице петарды", – сказал он.
Ранее полиция задержала мужчину, который угрожал охранникам гранатой в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве. Неизвестный был задержан охранниками после попытки украсть товар в одном из магазинов. В момент задержания он показал им предмет, похожий на гранату, после чего скрылся.
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: