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Происшествия

14:20

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в больнице в Светлограде. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

В окружной администрации рассказали, что инцидент возник из-за бытового конфликта, который устроил нетрезвый сотрудник медучреждения.

"Бытовое происшествие, супруги, врачи оба. Муж нетрезвый пришел с оружием, в дверь выстрелил. Задержали, никто не пострадал", – цитирует представителя администрации ТАСС.

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что у задержанного не было обнаружено оружия.

"Он разбрасывал по больнице петарды", – сказал он.

Ранее полиция задержала мужчину, который угрожал охранникам гранатой в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве. Неизвестный был задержан охранниками после попытки украсть товар в одном из магазинов. В момент задержания он показал им предмет, похожий на гранату, после чего скрылся.

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде

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