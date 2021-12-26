Угрожавшего гранатой в столичном ТЦ задержали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Полиция задержала мужчину, который угрожал охранникам гранатой в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

"Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", – отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Об инциденте ранее сообщили очевидцы. По словам одних, мужчина якобы открыл стрельбу, другие утверждали, что, будучи пойманным на краже, тот стал кричать, что у него бомба. Посетителей начали эвакуировать из здания ТЦ.

Позже в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что неизвестный был задержан охранниками, после попытки украсть товар в одном из магазинов. В момент задержания он показал им предмет, похожий на гранату, после чего скрылся.

