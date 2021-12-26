Очевидцы сообщили об угрозе взрыва в ТЦ "Метрополис"

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщают очевидцы.
В настоящее время людей эвакуируют из магазина.
В свою очередь, телеграм-каналы сообщают, что стрельбы не было: мужчина украл товар в магазине, а когда его задержали, стал кричать, что у него бомба. Другие источники пишут, что он достал гранату.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Ранее в Екатеринбурге неизвестный во время ограбления банка для устрашения его сотрудников произвел выстрел, тем не менее никто не пострадал. Забрав деньги, преступник скрылся. По предварительным данным, он похитил 10 миллионов рублей.