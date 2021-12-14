21:07
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых сообщает ТАСС.
Отмечается, что на месте происшествия работает полиция.
Горелых рассказал, что злоумышленник тщательно спланировал преступление, выбрав удачное время для нападения. Преступник пришел перед закрытием банка, когда в помещении не было посетителей.
"Для устрашения сотрудников банка он, по предварительным данным, произвел выстрел. К счастью, раненых и погибших нет. Забрав деньги, преступник спешно ретировался", – добавил начальник свердловского управления МВД.
По предварительной информации, злоумышленнику удалось похитить около 10 миллионов рублей.
Ранее неизвестный вошел в здание центра госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы и открыл огонь из пистолета. В результате нападения погибли два человека. Еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.
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