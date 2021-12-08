СК попросит суд арестовать устроившего стрельбу в столичном центре госуслуг

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Следствие предъявит обвинение Сергею Глазову, устроившему стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке Москвы, а также будет ходатайствовать о его аресте. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дело в отношении Глазова расследуют по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, а также о незаконном обороте оружия. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы злоумышленника.

"В рамках предварительного следствия опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", – добавили в СК.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета.

В результате нападения погибли два человека. Еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

Вооруженного ножом и пистолетом злоумышленника задержал сотрудник миграционного подразделения полиции. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.