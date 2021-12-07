Погибший в МФЦ охранник и задержавший стрелка полицейский проявили героизм – Собянин

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Сергей Собянин назвал героем охранника столичного центра госуслуг Алексея Рузлева, погибшего в результате стрельбы в здании.

"Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанского Алексей Рузлев повел себя геройски – в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей", – написал мэр Москвы в соцсети "ВКонтакте".

Собянин также отметил героизм полицейского Георгия Домолаева, который без оружия сумел задержать и обезвредить преступника. Кроме того, мэр выразил соболезнования в связи со смертью сотрудника центра Владимира Шеменева.

"Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть", – отметил градоначальник.

Стрельба произошла 7 декабря в центре госуслуг "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Неизвестный вошел в здание и открыл огонь из пистолета.

В результате нападения погибли два человека. Еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия"). Расследование дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

