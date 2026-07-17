В Гурьевском проезде отремонтируют фасады 13 жилых домов по технологии "мокрый фасад"

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Фасады 13 жилых домов в Гурьевском проезде района Орехово-Борисово Южное отремонтируют по технологии "мокрый фасад". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Первым объектом, где начались работы по новой технологии, стал дом 11, корпус 1. Многоквартирный дом на 17 этажей построили в 1986 году по проекту массовой типовой серии.

В рамках капремонта здесь обновляют не только фасад, но и подвальное помещение, а также магистрали инженерных систем. Сначала специалисты расчистили и промыли открытые поверхности, затем заделали выбоины, загрунтовали фасад и установили кронштейны для кондиционеров и корзин под них.

После этого рабочие приступят к монтажу утеплителя из минеральной ваты, нанесению базового штукатурного слоя и установке стекловолоконной сетки. Завершающими этапами станут нанесение декоративного покрытия и окраска фасада в цвета "гренландский синий", "восточный синий" и "сигнальный белый".

Также в доме установят корзины для кондиционеров, обновят входные группы, заменят стеклопакеты в местах общего пользования и установят на балконах металлические кассетные экраны.

Работы также идут в доме 15, корпус 1, построенном в 1987 году. Это 17-этажное здание с пристроенной нежилой частью на первом этаже. Здесь обновят фасад, крышу и подвал, а также заменят инженерные коммуникации.

Фасад покроют декоративным слоем и окрасят в те же цвета. В здании также заменят кровельное покрытие и модернизируют инженерные системы в подвале.

Еще один объект программы – дом 15, корпус 2, построенный в 1986 году. В здании уже провели очистку и промывку фасада, установили кронштейны для кондиционеров и начали монтаж утеплителя. Помимо этого, в порядок будет приведена отмостка, цоколь и кровля, а в подвале заменят системы отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Всего по данной технологии в Гурьевском проезде отремонтируют еще 10 домов: 17, корпуса 1 и 2; 19, корпуса 1, 2 и 3; 23, корпус 2; 25, корпус 1; 27, корпус 2; 31, корпуса 1 и 2.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капремонта на востоке Москвы в этом году обновят 179 домов. Среди них 22-этажное здание на Саянской улице, самый длинный дом на Хабаровской улице и самая старая пятиэтажка 1926 года на улице Короленко в стиле конструктивизма.