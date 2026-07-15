179 жилых домов обновят на востоке столицы

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В текущем году на востоке Москвы в рамках программы капремонта обновят 179 домов, передает портал мэра и правительства столицы.

Самым высоким из реконструируемых зданий станет 22-этажный дом по Саянской улице в Ивановском районе, построенный в 1990 году. Его возвели по типовому проекту, который отличается сложной формой – главные фасады украшают лоджии, размещенные в несколько рядов по всей плоскости здания.

Специалисты уже восстановили межпанельные швы, установили кронштейны, утеплили стены, смонтировали оконные обрамления и начали обшивку фасада панелями. В дальнейшем здесь также восстановят кровлю. В рамках проекта восстановят входные группы, цоколь, отмостку и балконы.

Самым длинным домом, где пройдут аналогичные работы, станет 17-этажное здание 1990 года постройки, состоящее из 10 подъездов. Дом находится на Хабаровской улице в районе Гольяново, его фасад подчеркивается ризалитами, в которых размещены зоны общего пользования и кухни.

Здесь планируется обновить фасад, крышу, подвал, цоколь, инженерные системы, входные группы и отмостку. В местах общего пользования появятся современные стеклопакеты.

Самым старым домом, включенным в программу капремонта 2026 года на востоке столицы стала пятиэтажка 1926 года постройки. Она расположена на улице Короленко в районе Сокольники. Фасады сооружения, возведенного в стиле конструктивизма, имеют сложную пластику за счет ниш и выступающих групп лоджий.

На этом объекте также обновят фасад, крышу, подвал, инженерные системы. В планах восстановить утраченные архитектурные элементы и окрасить фасад современными акриловыми красками.

Ранее в Москве согласовали проекты капитального ремонта дома 2, корпуса 3, и дома 22 на Онежской улице, а также дома 76 на Флотской улице. В зданиях 1988–1993 годов постройки, расположенных в Головинском районе, обновят инженерные сети и проведут локальный ремонт в местах прохождения коммуникаций. Кроме того, для каждого дома предусмотрен индивидуальный список работ.

