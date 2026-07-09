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09 июля, 10:48

Город

Капремонт трех жилых домов проведут в Головинском районе Москвы

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве согласовали проекты капитального ремонта дома 2, корпуса 3, и дома 22 на Онежской улице, а также дома 76 на Флотской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

В зданиях 1988–1993 годов постройки, расположенных в Головинском районе, обновят инженерные сети и проведут локальный ремонт в местах прохождения коммуникаций. Кроме того, для каждого дома предусмотрен индивидуальный список работ.

Фасад и цоколь дома 2, корпуса 3, на Онежской улице очистят, обработают биоцидными препаратами, выровняют и утеплят. Потом поверхности покроют штукатуркой и покрасят. Также на фасаде установят корзины для кондиционеров.

Внешние стены дома приведут в порядок, используя технологию "мокрый фасад". При таком способе обновление поверхностей проходит в едином цикле: после очистки и грунтовки стен на них монтируют кронштейны и плиты утеплителя из минеральной ваты.

После этого наносится штукатурка с армирующей сеткой из стекловолокна, а финальным штрихом является декоративная штукатурка, покраска фасада и установка корзин для кондиционеров, рассказал замгендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.

Он подчеркнул, что основное преимущество такой технологии – это возможность кардинального эстетического преображения объекта, а также существенное повышение его энергоэффективности.

На балконах и лоджиях отремонтируют наружные поверхности декоративных экранов. На полах открытых лоджий заменят стяжку и покрытие, также приведут в порядок и покрасят стены. На входах починят площадки крылец и козырьки над ними и установят новые двери. На крыше здания отремонтируют надстройки, заменят кровельное покрытие и защитное ограждение.

Ранее в рамках программы капремонта в Москве заменили системы отопления почти в 100 жилых домах. Специалисты заменили трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, соединительные детали, радиаторы и конвекторы. Работы проводились как в квартирах, так и в местах общего пользования.

В Москве капитально отремонтируют почти 1 800 жилых домов

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