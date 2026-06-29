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29 июня, 12:23

Город

Почти в 100 домах Москвы заменили системы отопления в рамках капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в рамках программы капитального ремонта заменили системы отопления почти в 100 многоквартирных домах. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового, чтобы обеспечить полную готовность этой категории зданий", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Своевременная и качественная замена отопительных приборов является залогом комфорта и безопасности в квартирах жителей столицы, подчеркнули в комплексе.

В ходе капремонта меняют трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, соединительные детали, а также радиаторы и конвекторы – как в квартирах, так и в местах общего пользования. Это позволяет обеспечить надежную и безаварийную работу системы в зимний период.

Кроме того, как указали в комплексе, после замены трубопроводов системы отопления обязательно проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.

При капремонте используются только отечественные материалы, которые соответствуют требованиям надежности и долговечности. В частности, устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.

Ранее сотрудники АО "Мосводоканал" совместно с представителями ГУ МЧС России по Москве проинспектировали все 62 тысячи гидрантов. Их признали исправными и полностью готовыми к эксплуатации. Ревизия длилась два месяца, ежедневно в ней участвовали около 100 специалистов.

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