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09 июля, 12:15

Шоу-бизнес

Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет

Фото: ТАСС/Zuma/CÃƒÂ©Sar Arxina

Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя Гейнор Хопкинс. – Прим. ред.) умерла в возрасте 75 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте певицы.

"Прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение", – уточняется в сообщении.

Тайлер почувствовала недомогание еще в мае во время концерта в Лондоне, однако тогда обследования ничего не показали. Позднее она отправилась на юг Португалии, где у нее есть дом. Там у певицы начались сильные боли в животе. После обращения в частную клинику ее перевели в госпиталь в городе Фару, потому что у нее произошел разрыв аппендикса и нужна была срочная операция.

Затем из-за ухудшения состояния Тайлер ввели в искусственную кому. В июне певица пришла в сознание. Медики ожидали, что она полностью поправится, несмотря на тяжелое состояние.

Певица родилась в 1951 году. В 1970-е годы она выступала в пабах и клубах Южного Уэльса в качестве бэк-вокалистки в группе Bobby Wayne and the Dixies, а затем давала выступления со своей группой Imagination под псевдонимом Шэрен Дэвис. Тогда ее заметил музыкальный скаут Роджер Белл.

В итоге певица подписала контракт с лейблом RCA Records и сменила псевдоним на Бонни Тайлер. Однако первый сингл My! My! Honeycomb, вышедший в 1976 году, не стал заметным событием.

В 1977 году певице удалили узелки на голосовых связках, ей нужно было шесть недель соблюдать молчание. Она не выдержала, в результате чего ее голос приобрел хрипоту. Для многих артистов это стало бы концом карьеры, но Тайлер благодаря этому лишь приобрела узнаваемость. Это подтвердил успех сингла It’s a Heartache, который поднялся на третью строчку американского хит-парада Billboard Hot 100.

После этого артистка ушла из RCA Records и решила обратиться к американскому композитору Джиму Стайнману. В 1982 году она записала песню Стайнмана Total Eclipse of the Heart. Композиция также стала мировым хитом, что принесло Тайлер первую номинацию на "Грэмми".

Затем у нее вышел еще один хит Holding Out for a Hero. Следующие альбомы Тайлер, Secret Dreams and Forbidden Fire и Hide Your Heart, уже не смогли добиться такого же успеха.

За карьеру Тайлер продала более 30 миллионов пластинок по всему миру. Ее трижды номинировали на "Грэмми" и трижды на BRIT Awards, но ни одну из этих премий она так и не получила. В 2022 году она стала кавалером ордена Британской империи за заслуги в музыкальной сфере.

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