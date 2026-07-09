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09 июля, 11:33

Культура

На ВДНХ открылась интерактивная сенсорная выставка в темноте

Фото: пресс-служба ВДНХ

В музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ открылась выездная экспозиция интерактивного музея в темноте "Сенсориум", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это филиал музея на старом Арбате, где незрячие гиды помогают посетителям раскрыть возможности своих органов чувств – гостям предлагают отказаться от визуальных ориентиров, заменив их тактильными. Например, можно попробовать на ощупь различить легендарных исторических личностей, изучив их профили пальцами.

Помимо этого, можно освоить чтение и письмо с помощью шрифта Брайля. Это не только даст возможность лучше понять особенности другого способа восприятия текста, но и сформирует новые нейронные связи, принеся заметную пользу для мозга. На память можно будет оставить закладку с собственным именем, которое выполнено шрифтом Брайля.

Для юных москвичей также приготовили дополнительную экспозицию с персонажами сказок, мультфильмов и детских книг.

Выставка получила название "Незримое слово" и будет открыта до 4 октября. Приобрести билеты можно на официальном сайте ВДНХ и в кассах выставочного пространства.

Ранее сообщалось, что в Музее МХАТ 15 июля откроется выставка "Фиеста Петра Кончаловского", приуроченная к 150-летию со дня рождения художника. К театру он обратился в 1904 году во время учебы в Петербургской академии художеств, начав свое творчество с оформления студенческих и любительских постановок.

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