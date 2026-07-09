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09 июля, 11:21

Общество

Дожди в Москве продолжатся еще шесть суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди в Москве продолжатся еще шесть суток, заявил в эфире радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ливни прогнозируются и в четверг, 9 июля, и в пятницу, 10-го числа. Температура в эти дни будет от 18 до 23 градусов. При этом в выходные столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов днем.

"У нас сработает в предстоящие выходные так называемый эффект Фудзивары", – указал специалист.

Речь идет о природном явлении, когда свойства двух циклонов, расположенных близко друг к другу, начинают меняться. В сумме в Москве может выпасть до 67 литров воды на метр площади, то есть 80% от месячной нормы.

Тишковец заметил, что россияне являются свидетелями погодных аномалий, а подтверждению этому служит уже прошедшая неустойчивая весна. Эту же "нервозность" перехватили июнь и июль. Синоптик отметил, что примерно такую же ситуацию и прогнозировали специалисты.

"Июнь оказался на градус теплее положенной климатической нормы, хотя колебания были от 30 до 8 градусов, то есть очень большие. В июле сейчас тоже мы находимся в состоянии превышения над нормой в Центральной России на 1,3 градуса", – заключил Тишковец.

Ранее синоптики рассказывали, что пятница станет самым теплым днем на текущей неделе, 6–12 июля. Температура днем 10-го числа составит 25–27 градусов, что для города уже является жаркой погодой. В Подмосковье прогнозируется 23–28 градусов.

При этом в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с ожидаемой грозой и ливнями. Предупреждение будет действовать до полуночи 10 июля.

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