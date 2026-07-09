Подозреваемая в убийстве пятилетней дочери в Ачинске арестована

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Суд заключил женщину, подозреваемую в убийстве своей дочери в Ачинске, под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, обвиняемая в убийстве вывела свою 5-летнюю дочь на улицу под предлогом покупок в магазине. Она ушла вместе с ней в безлюдное место у железнодорожных путей в Ачинске, где задушила ее и ударила прутом по шее.

Женщина оставила тело девочки в растительности на насыпи и проследовала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск. Погибшую девочку нашли лишь 5 июля. Чуть позже женщину задержали. Она объяснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения к матери, супругу и погибшей дочери.

После своего задержания фигурантка дала подробные показания об обстоятельствах преступления, что согласуется с доказательствами, собранными СК. Также проведена проверка показаний на месте происшествия. Следственные действия продолжаются.

Ранее отец убитой девочки заявлял, что накануне трагедии никаких ссор с женой не было. Погибшая была единственным ребенком в семье. По данным СМИ, мать несовершеннолетней нигде не работала, а отец является индивидуальным предпринимателем. Сама семья не состояла на учете как социально неблагополучная.

