Семья погибшей в красноярском Ачинске девочки не состояла на учете как неблагополучная

Фото: МАХ/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Семья пятилетней девочки, которую нашли мертвой в Ачинске в Красноярском крае, не состояла на учете как социально неблагополучная. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Девочка была единственным ребенком в семье. Источник в полиции также рассказал агентству, что мать несовершеннолетней нигде не работала, а отец является индивидуальным предпринимателем. Последний уже дал показания по делу.

Выяснилось, что мать девочки склонна к бродяжничеству, ранее она уходила одна на несколько дней из дома и возвращалась.

Мать и ее дочь покинули квартиру, которая находится на улице Красной Звезды в городе Ачинск, и ушли в неизвестном направлении 27 июня. Муж пропавшей обратился в полицию. При этом сперва он предполагал, что его жена и малыш якобы ушли к бабушке.

По факту исчезновения женщины и ребенка было возбуждено уголовное дело. Спустя время девочку и ее 32-летнюю мать заметили на записях с камер видеонаблюдения в районе улицы Норильской в Красноярске.

Во время поисков на железнодорожной насыпи, расположенной возле улицы 5 Июля в Ачинске, было найдено тело ребенка без признаков жизни. Волонтеры и правоохранители продолжают поиски женщины.

