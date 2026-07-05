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05 июля, 12:29

Происшествия

Мотоцикл вылетел на тротуар в Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мотоцикл вылетел на тротуар после столкновения с машиной в Казани. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 4 июля на улице Залесная, возле дома № 2В. По данным ведомства, 40-летний водитель машины Nissan не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по правой полосе, и повернул направо для заезда на заправку.

В результате 30-летний мотоциклист потерял управление, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Спустя время мужчина умер на месте происшествия от полученных травм.

В свою очередь, пассажирка мотоцикла и оба пешехода были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Материалы по факту аварии были переданы в ГУ МВД России по Татарстану.

Ранее в результате ДТП на Садовом кольце пострадала девушка-мотоциклист. Предварительно, она ехала по улице Садово-Спасской, и внезапно потеряла управление над транспортным средством.

В итоге девушка наехала на столб освещения. Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у нее тяжелые травмы.

Мотоцикл и автомобиль каршеринга столкнулись на севере Москвы

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