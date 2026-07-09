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09 июля, 10:27

Происшествия

Отец убитой матерью девочки в Ачинске заявил, что ссор в семье не было

Фото: МАХ/"Следком"

Отец пятилетней девочки, убитой в Ачинске Красноярского края, заявил об отсутствии ссор с женой накануне ее ухода из дома вместе с ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по краю и Хакасии.

5-летняя девочка и ее 32-летняя мать пропали 27 июня. По данному факту возбудили уголовное дело.

Спустя время на железнодорожной насыпи нашли тело ребенка. Сама мать была обнаружена в Новосибирске.

На допросе женщина созналась в убийстве и заявила, что увела дочь в безлюдное место в Ачинске, где и задушила. Затем она спрятала тело в растительности на насыпи и проследовала в Красноярск, Томск и Новосибирск. Поводом для преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.

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