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09 июля, 10:08

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Axios: США допускают, что новая волна ударов по Ирану продлится до одного месяца

В США спрогнозировали длительность новой волны ударов по Ирану

Фото: AP Photo

Руководство США допускает, что новая волна ударов по Ирану и ответных атак Тегерана может продлиться до одного месяца. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Атаки могут продлиться и несколько дней, отметили журналисты. При этом в Вашингтоне указывают, что масштаб обстрелов и их продолжительность зависят от дальнейших шагов Ирана. Один из собеседников СМИ подчеркнул, что Штаты бьют по республике, чтобы Тегеран понял, что "они не шутят".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по республике в качестве ответной меры на атаки Ирана по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп указывал, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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