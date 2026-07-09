Сбой произошел в работе оператора "Билайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе мобильного оператора "Билайн". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Клиенты жалуются на интернет и связь. Сообщения поступают из Москвы, Подмосковья, Самарской и Белгородской областей, Хабаровского края. За последний час зарегистрировано 109 жалоб.

Ранее сайт, мобильное приложение и личный кабинет компании "Автодор" были недоступны. Отображение платежей и начислений за проезды поступало пользователям с задержкой. Проблемы возникли по техническим причинам. Позднее сервисы "Автодора" восстановили работу.

До этого сбой произошел в работе "Яндекса". За сутки поступило 1,2 тысячи жалоб. Россияне указывали на неполадки в "Яндекс Музыке", "Кинопоиске", "Алисе" и "Яндекс Почте". Спустя время проблемы в работе сервисов были устранены.