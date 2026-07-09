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09 июля, 09:30

Общество

Выпускники реабилитационно-образовательных центров Москвы получили медали

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Выпускники столичных реабилитационно-образовательных центров получили федеральные и московские медали за успехи в учебе. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Награды стали результатом системной работы, где академическая подготовка сочетается с реабилитацией и индивидуальным сопровождением каждого ученика с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак отметил, что уникальность столичных центров – в синергии обучения и реабилитации. Учреждения функционируют как единый механизм. В Москве работает восемь таких организаций, и именно комплексный подход помогает ребятам осваивать школьную программу, раскрывать таланты, ставить цели и достигать их.

"В этом году наши выпускники получили 19 федеральных и московских медалей, и за каждой из этих наград – личная история преодоления, колоссальный труд самих ребят, поддержка семьи и педагогов. Эти успехи не просто академические достижения, а важный шаг к полноценной, самостоятельной жизни и осознанному выбору профессии", – добавил он.

Медали вручили выпускникам центра № 76, реабилитационной школы-интерната № 32 и школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

У каждого медалиста – своя история. Например, Мария Белоброва из центра № 76 в последний год школы боролась с тяжелым заболеванием. Даже в больнице она продолжала готовиться к экзаменам. Благодаря поддержке семьи, успешной операции и собственному упорству девушка вошла в стадию ремиссии и вернулась к учебе. Она показала высокие баллы на ЕГЭ и получила федеральную золотую медаль. Сейчас Белоброва совмещает реабилитацию с подготовкой к поступлению в вуз.

Еще одна выпускница этого центра – Александра Смазнова – получила сразу две золотые медали – федеральную и московскую. Она сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. За время учебы девушка раскрыла себя не только как ученица, но и как писатель – ее повесть "Белый цветок крокуса" уже нашла своих читателей. Смазнова хочет пойти по стопам мамы и связать будущее с географией, поступив в педагогический вуз.

Федеральную серебряную медаль получила Дарья Гончар из школы-интерната № 32. Одноклассники и педагоги назвали ее хорошим организатором и человеком с сильным характером. Параллельно с учебой девушка активно занимается спортом и в этом году получила первый взрослый разряд по легкой атлетике. Кроме того, она осваивает веб-дизайн и намерена поступать в НИУ "МЭИ" на направление "Информационная безопасность".

Творчество и науку сочетает Юлия Корепанова, незрячая выпускница школы-интерната № 1. Она владеет игрой на фортепиано, флейте и укулеле, сочиняет музыку и при этом неоднократно становилась победительницей олимпиад по экологии. За учебные достижения она получила две золотые медали – федеральную и столичную. Она планирует учиться на факультете иностранных языков в Высшей школе экономики.

В московской системе соцзащиты функционируют восемь реабилитационно-образовательных центров. Там ежегодно обучаются примерно две тысячи юных жителей столицы.

Ранее почти 25 тысяч учеников предпрофессиональных классов столицы посетили ведущие вузы и попробовали себя в разных профессиях. Ребята на 4 дня погружаются в студенческую атмосферу и изучают интересующую их сферу.

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