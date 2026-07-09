Движение ограничат на Крылатской улице 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В субботу, 11 июля, движение будет временно перекрыто на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Изменения связаны с проведением первенства России по триатлону. В частности, проехать на участке улицы от дома 5 до дома 14 нельзя будет с 14:00 до 18:30.



Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

В связи с этим в департаменте рекомендовали планировать маршрут заранее.

Вместе с тем 10 и 11 июля в Москве изменится схема движения автобусов. Это связано с проведением концерта в "Лужниках". Корректировка затронет маршруты м5, м6, 220, 263, с216, с755. Автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная" с 07:45 и до окончания мероприятия.