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09 июля, 10:04

Транспорт

Движение ограничат на Крылатской улице 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В субботу, 11 июля, движение будет временно перекрыто на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Изменения связаны с проведением первенства России по триатлону. В частности, проехать на участке улицы от дома 5 до дома 14 нельзя будет с 14:00 до 18:30.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

В связи с этим в департаменте рекомендовали планировать маршрут заранее.

Вместе с тем 10 и 11 июля в Москве изменится схема движения автобусов. Это связано с проведением концерта в "Лужниках". Корректировка затронет маршруты м5, м6, 220, 263, с216, с755. Автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная" с 07:45 и до окончания мероприятия.

Движение автобусов у Гребного канала изменится 11 и 12 июля

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