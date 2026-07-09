Италия вышлет двух военных атташе посольства России в Риме

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Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме. Об этом глава итальянского МИД Антонио Таяни сообщил в соцсети Х.

Российским дипломатам предписано покинуть страну в течение трех дней. При этом причина высылки не называется. Москва ответит на действия итальянской стороны, заявили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее три дипломата из РФ получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы из страны по подозрению в шпионаже. Причиной стало наличие большого количества антенн на крышах дипломатических зданий, пояснили австрийские власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие действия надуманными, недружественными и политически мотивированными. Она предупредила о жестком и болезненном ответе со стороны Москвы.