04 мая, 12:09

Политика

Из Австрии выслали трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Три российских дипломата получили статус персон нон грата в Австрии и были высланы из страны из-за подозрений в шпионаже. Об этом объявило правительство европейского государства.

По заявлению австрийских властей, причиной стало наличие "леса антенн" на крышах дипзданий, предположительно использовавшихся для шпионажа. Имена высланных дипломатов не приводятся.

"Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для совершения шпионажа", – приводит Reuters комментарий главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии выслал из страны россиянина Андрея Журавлева, который якобы работал на спецслужбы России и планировал собирать разведданные в уезде Ида-Вирумаа.

У Журавлева был вид на жительство в Эстонии, но в основном он находился на территории России. Выслать его попросили в полиции безопасности республики.

