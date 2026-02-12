Из Эстонии выслали гражданина РФ, который якобы планировал собирать разведданные

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Департамент полиции и погранохраны Эстонии выслал из страны россиянина Андрея Журавлева, который якобы работал на спецслужбы РФ и планировал собирать разведданные в уезде Ида-Вирумаа. Об этом сообщает портал Delfi.

Уточняется, у Журавлева был вид на жительство в Эстонии, но в основном он находился на территории России. Выслать его попросили в Полиции безопасности республики, однако пресс-секретарь ведомства Марта Туул не стала предоставлять более подробную информацию о том, какие именно разведданные должен был собирать гражданин РФ.

Ранее МВД Эстонии предложило запретить россиянам и белорусам без долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) приобретать квартиры в стране. Глава ведомства Игорь Таро пояснил, что купленные квартиры граждане России и Белоруссии могут использовать для "разведывательной и диверсионной деятельности".

В связи с этим ведомство собиралось заняться подготовкой необходимых поправок в законодательство. Ограничения затронут и юридических лиц, фактическими бенефициарами которых являются граждане этой категории.