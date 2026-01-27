Форма поиска по сайту

27 января, 08:26

Политика

Посольство РФ прокомментировало ситуацию с выдворением россиян из Эстонии

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Россияне имеют право обжаловать решение о выдворении из Эстонии в суде, заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов в беседе с РИА Новости.

По данным департамента полиции и погранохраны Эстонии, за последний год из страны были высланы более 100 граждан России.

"Возможность оспорить решение в судебных органах существует, однако на практике соотечественники сталкиваются с рядом сложностей как в финансовом плане, так и организационном", – уточнил Абилов.

Дипломат подчеркнул, что российское посольство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости оперативно оформляет проездные документы для своих граждан, включая разрешения для въезда в РФ.

В декабре 2025 года стало известно, что Эстония изменила процедуры указания места рождения в документах для граждан, родившихся в Печорском районе Псковской области. Теперь в паспортах и удостоверениях личности вместо "Российская Федерация" будет указываться "Эстония".

Комментируя данные действия, Абилов заявил о неприемлемости территориальных претензий Таллина к Москве по поводу Печорского района Псковской области. По его словам, данный участок является частью России и враждебная позиция эстонских властей делает невозможным возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице.

