ERR: Эстония на границе с Россией устанавливает ворота и барьеры

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На пограничном пункте в эстонском городе Нарва устанавливают ворота и барьеры, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

"На всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств", – заявил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

Отмечается, что строительные работы планируется завершить к концу сентября. Пока же ворота перекрывают лишь полосу, где границу пересекают автомобили. Пешеходная часть в данный момент открыта для движения.

Ранее Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании "стены дронов", которую страны хотели возвести для защиты собственных границ. Заявка была подана пограничными службами Эстонии и Литвы ранее.

В 2024 году Агне Билотайте, которая на тот момент была главой МВД Литвы, заявляла, что Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились установить "стену дронов" для защиты границ с помощью дронов.

