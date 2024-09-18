ERR: Эстония открыла новую военную базу у границы с РФ

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На юге Эстонии открылась новая военная база, расположенная у границы с Россией. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на ERR.

Военный объект получил название Reedo. Он включает в себя 14 построек и расположен в населенном пункте Йуба, недалеко от Выру. Здесь, по данным журналистов, смогут разместиться до тысячи эстонских солдат. Предполагается, что сюда поместят вторую эстонскую бригаду и контингент войск других стран НАТО.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что Североатлантический альянс хочет не только лишить РФ выхода в Балтийское море, используя для этого новых членов Альянса, но и нарастить свое присутствие в других значимых местах Мирового океана.

По словам Патрушева, НАТО хочет сковать силы РФ и на Черном море, где представители военного объединения игнорируют международные договоренности.

