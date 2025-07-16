Yle: турбизнес Финляндии оказался под угрозой из-за отсутствия туристов из России

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Туристический бизнес в Восточной Финляндии оказался под угрозой из-за отсутствия российских туристов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на местное издание Yle.

Отмечается, что путешественники из РФ перестали приезжать в эту часть страны, поэтому туристов в регион стали привлекать из Центральной Европы.

"Но это представляет сложности. Например, немецкий туроператор отменил чартерные рейсы в Савонлинну из-за того, что было продано мало поездок", – говорится в публикации.

По информации журналистов, отсутствие туристов и снижение прибыли сильно ударило по финским предпринимателям. Некоторым из них пришлось закрыть свои заведения из-за убытков.

Ранее СМИ сообщали, что неблагоприятная для финской туристической сферы обстановка сложилась из-за строгой визовой политики властей Финляндии по отношению к россиянам, которая начала действовать в стране с начала СВО.

Журналисты подчеркивали, что если в 2019 году за получением шенгенской визы в Финляндию обращались 640 тысяч россиян, то в 2024 году их число снизилось более чем в 170 раз и достигло 3,6 тысячи человек.