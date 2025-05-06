Турэксперт Мкртчян: туристам не будут компенсировать деньги из-за страха перед акулами

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Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что турфирмы не будет компенсировать стоимость путевки, если турист боится зайти в море из-за акул. Об этом сообщает газета "Известия".

"Нет ни одного случая нападения акул на туристов в Турции за последние 30 лет, что россияне туда летают. <…> Если не дай бог что случится, любая страховая компания всегда окажет помощь и содействие", – отметил эксперт.

При этом, по его словам, если отдых испортился из-за не зависящих от туроператора причин, в том числе из-за страха акул, возврата денег не будет.

Мкртчян также отметил, что купание в море не входит в стоимость туристической путевки. Он добавил, что турагентство при продаже путевку продает перелет, проживание, питание и экскурсии.

"Но никто никогда не напишет в путевке – купание в море, оно не продается. <…> Никто никогда деньги не возвращает", – заключил эксперт.

Ранее в соцсетях появилось видео с двухметровой акулой, замеченной у пляжа Коньяалты в Анталье. Хищник подошел близко к берегу, от чего местные жители и туристы запаниковали. Пострадавших не было, все успели выйти на берег, а спустя несколько минут акула скрылась в воде.