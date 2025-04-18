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18 апреля, 14:30

Туризм

Страховая компания отказалась оплачивать лечение москвички после укуса акулы

Страховая компания отказалась оплачивать лечение москвички после укуса акулы

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Во время отдыха на Мальдивах москвичка пострадала от нападения акулы. Несмотря на наличие страхового полиса, компания отказалась покрыть расходы на лечение. Причиной стало то, что снорклинг считается активным видом отдыха и требует специального страхования.

Инцидент произошел во время экскурсии с погружением – девушка снимала подводный мир, когда акула резко развернулась и укусила ее за руку. Помощь пострадавшей оказал отель, взяв на себя все медицинские траты. Туроператоры напоминают: перед поездкой важно проверять, какие риски покрывает страховка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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