18 апреля, 14:30Туризм
Страховая компания отказалась оплачивать лечение москвички после укуса акулы
Во время отдыха на Мальдивах москвичка пострадала от нападения акулы. Несмотря на наличие страхового полиса, компания отказалась покрыть расходы на лечение. Причиной стало то, что снорклинг считается активным видом отдыха и требует специального страхования.
Инцидент произошел во время экскурсии с погружением – девушка снимала подводный мир, когда акула резко развернулась и укусила ее за руку. Помощь пострадавшей оказал отель, взяв на себя все медицинские траты. Туроператоры напоминают: перед поездкой важно проверять, какие риски покрывает страховка.
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