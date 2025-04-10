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10 апреля, 18:15

Туризм

Россияне столкнулись с трудностями при въезде в Эквадор

Россияне столкнулись с трудностями при въезде в Эквадор

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Российские туристы столкнулись с трудностями при въезде в Эквадор. По словам очевидцев, в аэропортах и на сухопутных пунктах пропуска им предлагают пройти дополнительные собеседования, а затем отказывают во въезде без объяснения причин. Среди развернутых оказался и путешественник Александр Морозов, который находился в кругосветном автопробеге на УАЗе.

По его словам, группе выдали документ, в котором сказано, что они представляют угрозу национальной безопасности страны. Аналогичная ситуация, по словам туриста, произошла с десятками россиян, застрявших на границе и в аэропортах. Российское посольство в Эквадоре уже заявило, что обратится к местным властям с официальным запросом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмвидеоРоман Карлов

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