Экономист Никольская: бронирование отелей в марте сэкономит на летнем отдыхе 60%

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Чтобы сэкономить на летнем отдыхе до 60%, россиянам следует бронировать отели и путевки в конце февраля и марте. Об этом "Газете.ру" сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Никольская.

Кроме того, некоторые авиакомпании предлагают скидки 15–30% на билеты, если их покупать заранее, напомнила специалист.

Как отметила Никольская, в начале этого года гостиницы в популярных у россиян странах повысили цены на отдых на 18–23%. Речь идет о курортах Антальи, Дубая и Паттайи. Вместе с тем на 20–25% поднялись цены и на авиа- и железнодорожные билеты.

Среди причин роста цен – увеличение стоимости топлива, ограничения полетов, инфляция, неустойчивый курс валюты, подорожание продуктов питания и коммунальных услуг и расходы на оплату труда. Поскольку все контракты туроператоры заключают в долларах и евро, колебания курсов валют также влияет на цены путевок, объяснила Никольская.

Несмотря на это, специалист исключила стремительный рост цен на отдых. По ее данным, в 2024 году туры по России стали дороже на 21,4%, в Египет – на 21,9%, в Китай – на 31%, в ОАЭ – до 12%, в Таиланд – на 6,8%.

По подсчетам эксперта, пятидневный отдых по России с учетом переезда обойдется в среднем в сумму от 79 тысяч рублей. Тур в Египет будет стоить от 189 тысяч рублей, в Турцию – от 207 тысяч, в Китай – от 215 тысяч. Немного дороже обойдется отдых в ОАЭ и Таиланде – от 216 и 218 тысяч рублей соответственно.

Тем временем россияне массово скупают путевки в Турцию. В целом по стране уже продано около 20% туров на весну и лето. Количество ранних бронирований по сравнению с прошлым годом увеличилось примерно на треть.

Ранее сообщалось, что в Турции приостановили свою работу больше 250 гостиниц. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что массовое закрытие турецких отелей не сорвет россиянам летний отдых.