Москвичи массово скупают путевки в Турцию. В целом по стране уже продано около 20% туров на весну и лето. Количество ранних бронирований по сравнению с прошлым годом увеличилось примерно на треть.

Стоимость летнего отдыха на турецких курортах выросла за год на 15%. Недельный отдых для семьи с одним ребенком в среднем обойдется в 300–400 тысяч рублей.

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