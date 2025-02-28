28 февраля, 07:30Туризм
Москвичи массово скупают путевки в Турцию
Москвичи массово скупают путевки в Турцию. В целом по стране уже продано около 20% туров на весну и лето. Количество ранних бронирований по сравнению с прошлым годом увеличилось примерно на треть.
Стоимость летнего отдыха на турецких курортах выросла за год на 15%. Недельный отдых для семьи с одним ребенком в среднем обойдется в 300–400 тысяч рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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