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24 февраля, 07:30

Туризм

Туроператоры отмечают рост спроса на поездки в майские праздники

Туроператоры отмечают рост спроса на поездки в майские праздники

Туры за границу начали дешеветь

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Туроператоры отмечают рост спроса на поездки в период майских праздников. Бронирование туров на начало мая сейчас на 68% выше, чем в прошлом году. Наибольшей популярностью пользуются зарубежные направления. Турция лидирует с долей 57% от всех забронированных туров, за ней следуют Египет (16%) и ОАЭ (9%). Из российских курортов в топе Сочи, Калининградская область, Адлер и Санкт-Петербург.

Средняя стоимость путевки на зарубежные курорты начинается от 237 тысяч рублей, в то время как отдых внутри страны будет стоить от 103 тысяч рублей. Эксперты предупреждают, что из-за динамического ценообразования и дефицита мест в гостиницах, лучше не откладывать покупку билетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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