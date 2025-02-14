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14 февраля, 07:30

Туризм

Туристов предупредили о рисках отдыха в Таиланде

Туристов предупредили о рисках отдыха в Таиланде

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Таиланд остается одним из самых популярных направлений у туристов, но поездка в экзотическую страну может преподнести неожиданные неприятности. Туристы сталкиваются с кражами, высокими ценами на медицину и недоразумениями с местными жителями.

Эксперты рекомендуют заранее оформлять страховку, соблюдать местные традиции и вести себя сдержанно, чтобы избежать конфликтов. Вежливость и уважение к культуре помогут сделать отдых безопасным и комфортным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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