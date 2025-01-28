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28 января, 13:45

Технологии

Китайские разработчики представили аналог американского ChatGPT

Китайские разработчики представили аналог американского ChatGPT

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Китай презентовал собственный чат-бот на базе ИИ DeepSeek, конкурента американского ChatGPT. Всего за один день он обрушил рыночную стоимость крупнейших компаний США, таких как Nvidia, Microsoft, Meta (организация запрещена в РФ и признана экстремистской), Tesla и других.

Американские разработчики похвалили китайских коллег, назвав "превосходными их достижения в сфере ИИ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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