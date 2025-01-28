Китайские разработчики представили аналог американского ChatGPT

Китай презентовал собственный чат-бот на базе ИИ DeepSeek, конкурента американского ChatGPT. Всего за один день он обрушил рыночную стоимость крупнейших компаний США, таких как Nvidia, Microsoft, Meta (организация запрещена в РФ и признана экстремистской), Tesla и других.

Американские разработчики похвалили китайских коллег, назвав "превосходными их достижения в сфере ИИ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.