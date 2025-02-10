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10 февраля, 07:30

Туризм

Туристический сезон в Сочи может побить рекорды по числу отдыхающих

Туристический сезон в Сочи может побить рекорды по числу отдыхающих

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Сочи готовится к наплыву туристов, который может побить все рекорды. По прогнозам, этим летом курорт примет порядка 10 миллионов путешественников. Спрос на отели уже высокий – в некоторых гостиницах свободных мест нет даже на майские праздники.

Эксперты предупреждают: когда останется около 20% номеров, цены могут резко вырасти. Сейчас стоимость размещения с 1 по 4 мая начинается от 26 тысяч рублей за двухместный номер, средний чек – около 35 тысяч, а премиальные предложения доходят до 73 тысяч. В июне цены стартуют уже от 54 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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