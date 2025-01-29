28 человек задержаны после пожара на горнолыжном курорте в Турции

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По делу о пожаре в отеле горнолыжного курорта в провинции Болу задержаны 28 человек. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы обеспечили начало необходимых судебных расследований, чтобы всесторонне расследовать катастрофу и привлечь виновных к ответственности перед судебными органами. Восемь главных инспекторов продолжают тщательное расследование", – цитирует РИА Новости турецкого лидера.

Как отметил Эрдоган, из числа задержанных 19 человек, включая владельца отеля и управляющего делами, были арестованы. Еще в отношении семи были приняты решения о судебном контроле.

По словам президента, администрация не была готова к рискам и не приняла во внимание возможность пожара.

Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В пожаре погибли 78 человек и еще несколько пострадали.

Суд арестовал владельца сгоревшего отеля 24 января. В рамках расследования также были задержаны его директор, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.

Как считают местные СМИ, пожар в отеле начался на кухне, где сотрудники оставили включенный гриль, огонь от которого начали тушить водой, а не огнетушителем. По данным журналистов, повара выбежали из отеля, а гости не узнали о пожаре своевременно из-за несработавшей сигнализации.