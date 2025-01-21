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21 января, 07:32

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CNN Turk: пожар произошел на горнолыжном курорте в Турции

Пожар произошел на горнолыжном курорте в Турции – СМИ

Фото: 123RF/tayo76

Пожар произошел на горнолыжном курорте "Карталкая" в турецкой провинции Болу, передает телеканал CNN Turk.

По предварительной информации, возгорание началось на крыше гостиницы, после чего огонь быстро охватил все здание.

В результате ЧП есть пострадавшие, однако их число пока неизвестно, сообщает телеканал TRT Haber. Сейчас к месту происшествия направляются пожарные команды и спасатели, а внутри самого здания проводится эвакуация постояльцев.

Ранее в дагестанском городе Хасавюрт загорелся мебельный цех. Огонь охватил двухэтажное здание предприятия на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Позже он перекинулся на жилой дом, находящийся неподалеку.

Сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар в цехе. При этом сообщения о возможных пострадавших в результате возгорания не поступали.

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