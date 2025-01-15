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00:55

Происшествия

Крупный пожар произошел в мебельном цехе в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мебельный цех загорелся в городе Хасавюрт в Дагестане. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Двухэтажное здание загорелось на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Уточняется, что огонь перекинулся на жилой дом, находящийся недалеко.

На место уже подъехали сотрудники МЧС, которые тушат пожар. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее возгорание произошло в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице в центре Тулы. В медучреждении на лечении находились военнослужащие срочной службы.

Всего из здания были эвакуированы 57 человек. Всех военных доставили в другие медучреждения для дальнейшего прохождения лечения. Погибших и пострадавших нет.

Спустя некоторое время огнеборцам удалось потушить пожар. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

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