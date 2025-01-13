Пожар произошел в здании военного госпиталя в центре Тулы

Видео: телеграм-канал SHOT

Пожар произошел в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице в центре Тулы. Об этом заявили в телеграм-канале администрации города.

По поданным правительства, здесь на лечении находились военнослужащие срочной службы, всего из здания эвакуированы 57 человек. Погибших и пострадавших нет.

"На месте работают расчеты МЧС по Тульской области", – заявили власти.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Ранее в подмосковной Яхроме загорелась крыша здания психиатрической больницы № 5, из здания были спасены 4 человека. Пожарным удалось ликвидировать пожар. Выяснилось, что в загоревшемся корпусе шли ремонтные работы. В результате ЧП не пострадал.

