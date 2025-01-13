13 января, 15:42Происшествия
Пожар произошел в здании военного госпиталя в центре Тулы
По поданным правительства, здесь на лечении находились военнослужащие срочной службы, всего из здания эвакуированы 57 человек. Погибших и пострадавших нет.
"На месте работают расчеты МЧС по Тульской области", – заявили власти.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
Ранее в подмосковной Яхроме загорелась крыша здания психиатрической больницы № 5, из здания были спасены 4 человека. Пожарным удалось ликвидировать пожар. Выяснилось, что в загоревшемся корпусе шли ремонтные работы. В результате ЧП не пострадал.