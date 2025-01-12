Открытое горение ликвидировано в Химках

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Открытое горение ликвидировано в помещении, где производится и хранится пленка, в подмосковных Химках, сообщает МЧС Московской области в телеграм-канале.

Когда на место происшествия прибыли пожарные и спасатели, они увидели, что в производственно-складском здании площадью 260 квадратных метров на 40 квадратных метров происходит открытое горение, отметил заместитель начальника ведомства Алексей Логинов.

Он уточнил, что в данный момент осуществляется ликвидация пожара.

О возгорании стало известно вечером 12 января. К тушению были привлечены 81 специалист и 27 единиц техники. Позже пожар локализовали на площади 1 200 квадратных метров.

Ранее, вечером 8 января, на улице Врубеля в Москве загорелась крыша двухэтажного здания, которое находится на реконструкции. Там расположена церковь Иисуса Христа Святых. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Пожар удалось полностью потушить в ночь на 9 января. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники, никто не пострадал.