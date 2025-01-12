Помещение по производству и хранению пленки загорелось в подмосковных Химках

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар начался в помещении, где производится и хранится пленка. Здание находится в подмосковных Химках, передает пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров, уточнили представители ведомства. К тушению были привлечены 81 специалист и 27 единиц техники.

Ранее пожар произошел в административном здании на Вокзальной улице вечером 11 января. Из него были спасены четыре человека. При этом по данным подмосковного министерства здравоохранения, во время пожара в здании не было пациентов. К тушению огня были привлечены 40 спасателей и 11 единиц техники.

Спустя некоторое время спасателям удалось ликвидировать открытое горение кровли здания. После этого пожарные приступили к проливке и разборке конструкций. Полностью потушить огонь они смогли лишь в воскресенье, 12 января.