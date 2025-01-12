Пожар в психиатрической больнице в Подмосковье ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь возник в административном здании на Вокзальной улице вечером 11 января. Из него были спасены четыре человека. При этом по данным подмосковного министерства здравоохранения, во время пожара в здании не было пациентов.

Изначально площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. К тушению огня были привлечены 40 спасателей и 11 единиц техники.

Спустя некоторое время спасателям удалось ликвидировать открытое горение кровли здания. После этого пожарные приступили к проливке и разборке конструкций.