Открытое горение на кровле больницы в подмосковной Яхроме ликвидировано

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Открытое горение кровли здания психиатрической больницы № 5 в подмосковной Яхроме ликвидировано, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

В данный момент специалисты проводят проливку и разборку конструкций, добавили в ведомстве.

По информации от подмосковного министерства здравоохранения, во время пожара в здании не было пациентов. Все рабочие, в свою очередь, были своевременно эвакуированы, поэтому медпомощь никому не потребовалась.

"В корпусе больницы, где произошел пожар, проводятся ремонтные работы и в нем не оказывается медицинская помощь", – добавили в ведомстве.

Огонь возник в административном здании на Вокзальной улице вечером 11 января. Из него были спасены четыре человека. Изначально площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. К тушению огня были привлечены 40 спасателей и 11 единиц техники.