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Пожарные потушили возгорание в магазине на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"
Огнеборцы потушили пожар в магазине на Первомайской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС России.
Возгорание началось в магазине на первом этаже жилого здания. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров.
К тушению огня привлекли 29 сотрудников и 10 единиц техники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
В декабре новогодняя ель загорелась в квартире пятиэтажного дома на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Возгорание оперативно потушили хозяева квартиры. В результате случившегося один человек пострадал.
Еще одно возгорание произошло до этого в промышленном здании в Южном Бутове. Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров, на момент ликвидации она достигла 350 "квадратов". Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств этого пожара.
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