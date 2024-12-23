Пожар произошел в промышленном здании в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал SHOT

Возгорание зафиксировали в промышленном здании в Южном Бутове в Москве. О происшествии сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Речь идет об объекте, который располагается на 1-й Горловской улице. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в микрорайоне Рублево-Архангельское на западе Москвы. На территории стройплощадки горели 8 двухъярусных бытовок.

Справиться с огнем удалось на площади 100 квадратных метров. Пострадавших не было.

