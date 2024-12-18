18 декабря, 19:57 (обновлено 18.12.2024 20:54)Происшествия
Пожар произошел в колокольне Троице-Сергиевой лавры
По предварительным данным, загорелась кровля здания колокольни. Пожар локализовали на площади 10 квадратных метров, открытое горение затем было ликвидировано.
Среди причин рассматриваются проблемы с электропроводкой. В оперативных службах также заверили, что возгорание не несло угрозы иконе "Троица" Андрея Рублева.
Ранее сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар в микрорайоне Рублево-Архангельское на западе Москвы. По прибытии на место возгорания пожарные установили, что на территории стройплощадки горели 8 двухъярусных бытовок.
Справиться с огнем удалось на площади 100 квадратных метров. Пострадавших не было.
До этого четыре человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе. В тушении принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники.