Пожар произошел в колокольне Троице-Сергиевой лавры

Видео: телеграм-канал Baza

В колокольне подмосковной Троице-Сергиевой лавры произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, загорелась кровля здания колокольни. Пожар локализовали на площади 10 квадратных метров, открытое горение затем было ликвидировано.

Среди причин рассматриваются проблемы с электропроводкой. В оперативных службах также заверили, что возгорание не несло угрозы иконе "Троица" Андрея Рублева.

Ранее сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар в микрорайоне Рублево-Архангельское на западе Москвы. По прибытии на место возгорания пожарные установили, что на территории стройплощадки горели 8 двухъярусных бытовок.

Справиться с огнем удалось на площади 100 квадратных метров. Пострадавших не было.

До этого четыре человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе. В тушении принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники.