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15 декабря, 21:37

Происшествия

Четверо пострадали при пожаре квартиры в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожар произошел на первом этаже жилого дома 15 декабря, в воскресенье. К вечеру огнеборцы локализовали возгорание. При локализации огня принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники. Пожарные спасли восемь человек, из которых трое – дети.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в микрорайоне Рублево-Архангельское на западе Москвы. По прибытию на место возгорания пожарные установили, что на территории стройплощадки горели 8 двухъярусных бытовок.

Справиться с огнем удалось на площади 100 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар произошел в многоэтажном строящемся здании во Фрязине

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