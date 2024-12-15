15 декабря, 19:53Происшествия
Огнеборцы локализовали пожар в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Огнеборцы локализовали возгорание в жилом доме в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе, сообщает столичное МЧС РФ в своем телеграм-канале.
Пожар возник в квартире на первом этаже. При локализации огня принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники.
Пожарные спасли восемь человек, из которых трое – дети, отметили в ведомстве.
Ранее сотрудникам МЧС России удалось спасти 5 человек при пожаре в столице. Возгорание произошло на западе города. В жилом доме на улице Удальцова загорелась квартира, расположенная на 3 этаже 5-этажки. Прибывшие на место происшествия пожарные в спасустройствах вывели на улицу 5 жителей. При этом двое из них оказались детьми.
Пожар произошел в многоэтажном строящемся здании во Фрязине