Огнеборцы локализовали пожар в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы локализовали возгорание в жилом доме в центре Москвы по улице Тимура Фрунзе, сообщает столичное МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Пожар возник в квартире на первом этаже. При локализации огня принимали участие 49 специалистов и 14 единиц техники.

Пожарные спасли восемь человек, из которых трое – дети, отметили в ведомстве.

Ранее сотрудникам МЧС России удалось спасти 5 человек при пожаре в столице. Возгорание произошло на западе города. В жилом доме на улице Удальцова загорелась квартира, расположенная на 3 этаже 5-этажки. Прибывшие на место происшествия пожарные в спасустройствах вывели на улицу 5 жителей. При этом двое из них оказались детьми.